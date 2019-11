Veo a Cristo consolándome ante mis sufrimientos

Martha Alonso:

Jesús me ha enseñado a no huir del sufrimiento, sino a confiar en que se pueden llevar esas pequeñas cruces de la vida y que, en medio de ese dolor, pasan muchas cosas buenas. Y esto lo aprendí de una mejor manera con una vivencia personal. Hace cuatro años perdí a mis padres con una diferencia entre uno y otro, y este verano mi hermano estuvo en peligro de muerte. Entonces estos momentos que pueden ser de un dolor muy inmenso, pues mi Fe me ha enseñado que Jesús está contigo, y no contra ti.