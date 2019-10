Tengo muy presente que el creyente debe ser místico o no será cristiano

Julián Polo:

Tengo muy presente una frase que ya es famosa del teólogo Karl Rahner que dice que el cristiano del futuro -lo dijo hace ya 50 años- debería ser místico, o no sería cristiano. Y luego Benedicto XVI en una de sus encíclicas habla de que la Fe es el encuentro personal con Jesús. Y bueno, está San Pablo que dice que ya podríamos dejarnos quemar vivos, o dar todo lo que tenemos, que si no hay amor pues no hay nada que hacer.