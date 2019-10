Ser religiosos y misionero me hace libre y feliz

Quería ser una persona libre y feliz y nunca me había sentido tan libre y feliz como ahora. Por tanto, ser religioso me hace libre y feliz. A través de un proceso de casi tres años, acompañado de ciertas personas que me orientaron y me ayudaron a aclarar las dudas y me explicaban de la mejor forma posiblé qué exige ser un misionero. Y yo había conocido a muchos misioneros y me gustaba. me llamaba la atención.