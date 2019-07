Ser contemplativa es la base para consagrarme a Cristo

Hna Carolina Espinosa:

Para mi condición de cristiana ser contemplativa en este mundo actual yo creo que es muy importante porque el ser contemplativa es para mí (y puede que es un hecho para alguien) como la guinda del pastel, porque ya la base es esa: es ser cristiana. Si no soy cristiana pues no puedo ser contemplativa, no puedo ser monja y no puedo ser una persona consagfrada a Jesucristo en medio de su Iglesia.