Yo seguí lo que me pidió mi obispo para trabajar en los medios

Mi historia para llegar a los medios de comunicación de la Archidiócesis es curiosa. Yo era periodista y trabajaba en una emisora de radio. Yo era amigo de Don José María Gil Tamayo, actual obispo de Ávila y le nombran director del Secretario de medios de comunicación de la CEE y me dijo que debía ir para allá. Luego me lo pidió mi arzobispo Monseñor Antonio Montero y vi que no podía resistir a lo que me ha pedido mi Pastor.