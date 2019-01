Esta JMJ va a ser una experiencia inolvidable

Redacción Religión

Tiempo de lectura: 1



Me dijo el Párroco cuánto dinero costaba y dije que "sí" porque estaba ahorrando para el carnet de conducir pero como dice mi madre, pense'"qué mejor inversión que invertir en Cristo". Y dije "para allá que nos vamos". Esta JMJ es la segunda que voy. Fui a Cracovia en 2016 y la verdad es que fue una experiencia inolvidable. Y ha sido el impulso que me ha llevado a poder apuntarme también a esta JMJ de Panamá con muchas ganas. Yo no había ido a ninguna. Muchos amigos habían ido a Madrid y yo no fui. Y la verdad es que fue una experiencia inolvidable.