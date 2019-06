Me encontré con Cristo en la Renovación Carismática

Tiempo de lectura: 1



Margarita Samartín:

Puedo decir que desde que tuve con Él un encuentro en la Renovación Carismática Católica, que Jesucristo yo creo que es la Roca. Hoy en Misa yo he escuchado unas palabras muy bonitas antes de la Comunión: Jesucristo es la Roca, el Alcázar, el Libertador. Pues creo que esto es para mí. Trato de vivir con naturalidad. Para mí la Fe no es un adorno, o una Misa dominical y el resto de la vida no tiene que ver nada con esto. No. Entonces, pues de manera natural, sobre todo, cuando la gente me cuenta problemas, me sale de forma natural decirles "Voy a rezar por tí". Y estolo digo de forma natural a la gente creyente y no creyente.