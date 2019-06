ctv-yw2-testigos-fe-18-06-carolina-espinosa

Tiempo de lectura: 1



Hna Carolina Espinosa:

Para mí Jesucristo es una Persona Vivas. Es una Persona con la que me relaciono yo todos los días. Pero no solo es una Persona, es también mi Dios, es mi Señor, es mi Esposo....porque soy una mujer consagrada contemplativa. Para mí Jesucristo es como la forma de vida a la que Dios Padre me ha llamado. Es pertenecer a Alguien. Para el hombre y para la mujer es muy importante la pertenencia. Yo lo vivo así. Para mí tener una raíz que me la ha trastocado. Que me ha tastocado muchos planes y que me llama todos los días a vivir un encuentro con Él.