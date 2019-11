Miguel Ángel Aragón:

Jesucristo es difícil, la pregunta más difícil. "¿Quién creéis que soy Yo?" les preguntó a los discípulos. Bueno, para mí lo es Todo. Es el sentido de mi vida. Es el que me sostiene la Roca, mi Alimento. Es mi Amigo. La Mano que me restaura, que me acompaña y que me protege, y que me envía a la misión