Cristo me conduce y reconduce cuando caigo

Luis Manuel Alonso:

Para mí Jesucristo es la Persona que me acompaña en cada momento de mi vida. Que me conduce y, sobre todo, me reconduce cuando caigo en el camino. Una Persona que está viva. No algo del pasado sino que está presente con nosotros y que nos acompaña. Y sobre todo que me hace sentir la alegría de ser su hijo. Una cosa que he descubierto a lo largo de los años en mi vida, sobre todo, con una lectura, El Peregrino Ruso, en el cual se vé que aquel peregrino, a base de repetir una oración, llegó a estar en perfecta comunión con Él.