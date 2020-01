Como misionero atiendo cualquier necesidad que se presenta

Ignacio Iráizoz:

Hemos también creado una sociedad un poquito de gente que mendiga muchos y a veces hay tanta necesidad... Entonces tienes que tener cuidado de no malgastar las cosas. Pero sobre todo, hay un principio entre nosotros que decimos "prefiero que me engañen a tener que decir un 'mea culpa' por no haber atendido una necesidad. Y lo que sí te llegan son necesidades extremas, necesidades de salud, de todo tipo. Y entonces te entra una pequeña satisfacción de decir si no es por nosotros no se podría haber atendido esto.