La Santísima Trinidad. Gloria al padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo

Sí, realmente hoy, Jesús, quiero decir muchas veces: ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo! La gran solemnidad de la Santísima Trinidad. La fiesta de la unidad, del amor, de la compenetración de tres Personas que sólo derrochan amor y sólo amor. El amor del Padre, la gracia de Dios-Hijo y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con nosotros. Jesús, quiero pararme en esta gran fiesta del amor, de la bendición, de la alegría, de la gloria.

El amor del Padre… El Padre, el gran misterio, la fuente [de] donde brotatodo, el amor gratuito que se me da, que me crea. Gracias, Jesús. Gracias, Diosmío, porque Tú eres mi Padre, eres el derroche del amor sobre mí, que fluye, queriega mi corazón. Gloria al Padre en este encuentro, en este diálogo contigo.Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Ése eres Tú, el amor del Padre, mi Padre. Si yotengo a mi Padre, ¿qué me puede faltar? Todos los recursos se me solucionan,todos los sueños se me cumplen, porque el amor tuyo como Padre me envuelvede ternura, me envuelve de amor, comprensión… de paternidad.

