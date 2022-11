Los avisos del Señor

Estamos ya finalizando el ciclo litúrgico y hoy, Jesús, quieres que reflexione, ore contigo un Evangelio un poco difícil, pero con muchos avisos. Nos llamas a una fe perseverante y no sólo de ideas. Hoy nos dices la destrucción de Jerusalén, de su Templo, del fin del mundo, de que todo será destruido… Pero lo que más alegría me da es oír decir de ti: “pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá”. ¡Qué llamada a la esperanza! ¡Qué llamada a no entrar en el desánimo, en el terror, en la angustia! ¡Qué llamada a resistir en medio de tantas injusticias, tantas muertes, tantas ocasiones!

Cuántas veces mi débil fe me hace caer y entrar en el desánimo y a veces abandonarte, pero Tú me quieres cambiar. Me dices: “El proyecto que Yo tengo contigo no es éste. Tienes que ir contra corriente, aunque tengas que padecer, aunque tengas que tener persecución, aunque tengas que sufrir. Yo soy de otra manera. Nunca desanimarte. ¡Yo soy! ¡Nunca desanimarte!”









