Guardaos de toda clase de codicia

Jesús, hoy me hablas de escala de valores, me hablas de codicia, deavaricia, de riquezas, de bienes, de darme una buena vida, y me insistes muchocómo tengo que actuar. Y me lo haces a través de una parábola: la parábola deeste hombre rico que tuvo una gran cosecha y su afán era almacenar. No sabíaqué hacer: derribar los graneros, construir, almacenar. Pero Jesús le dice: “Hombre,¿no te das cuenta de lo que estás acumulando? No dura para nada. ¿No te dascuenta de que va a terminar tu vida? ¿No te das cuenta de que lo que tienes queser es rico para Dios?”.





audio