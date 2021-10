La Fundación Madrina alerta sobre las familias en riesgo de pobreza: "Se acerca un 'invierno negro'"

La Fundación Madrina ha manifestado su preocupación por la situación que afrontan las familias vulnerables en España debido a la subida del precio del gas, el desempleo y las deudas de alquiler, entre otros factores.

A través de un comunicado, la fundación ha adevertido de que "Se acerca un 'invierno negro' para las familias más vulnerables. De la pandemia quedan ahora las situaciones más dramáticas, prácticamente con 'familias en la UCI', sin ayudas, sin ingresos, sin trabajo, con una deuda de alquiler y de facturas de la luz que va creciendo, y que les sitúa ahora al borde de la calle".

Además, explican de que se trata de "Son 'family homeless made in Spain', familias sin hogar. Y ahora no tienen ni dinero ni para el transporte público, por lo que no pueden recoger los alimentos en las colas del hambre".

También ha destacado que, tras el fin del estado de alarma, las colas para recibir bienes de necesidad básica se redujeron en un 50%, ya que se restauró una parte del empleo. Sin embargo, han advertido acerca de la precariedad de algunos de estos, por lo que las familias han regresado a solicitar alimentos.

Por otra parte, la Fundación Madrina se ha referido al aumento de la pobreza materno infantil en el ámbito urbano "hasta límites nunca vistos antes desde la segunda guerra mundial y la postguerra civil española", denunciando que ha alcanzado "hasta un 24% de todos los hogares españoles".

En este sentido, también han lamentado la situación de menores de edad que sufren el deshaucio de su familia: "Fruto de los mismos, estos menores experimentan el fracaso escolar y patologías diversas como consecuencia del estrés y el síndrome de las neveras vacías".

Los niños y las embarazadas, una "molestia" en las ciudades

Tampoco han dejado de denunciar la situación de las ciudades, en las que, en muchos casos, no se concede la vivienda ni empleo a una familia que cuente con niños o embarazadas: "Una madre gestante o un menor a cargo es sinónimo de desempleo o de que no les van a pagar, porque nadie contrata a una embarazada. Además, los niños menores de 3 años, carecen de guardería gratuita, lloran y son molestos en las viviendas".

A todo esto se suma la pobreza energética que genera que muchas familias vulnerables usen el gas butano como alternativa, "la energía de los pobres", pero fundación Madrina precisa que esta energía ha subido un 35% en el último año.

"Ya ocurrió durante Filomena y ahora en nuestro otoño pospandemia, otra vez empieza a subir de manera alarmante con la llegada del invierno. Mantas, bombonas, incluso neveras a gas, todo lo que demandan los hogares pobres han subido hasta un 100% su precio. El impacto sobre las familias pobres será letal", ha zanjado.