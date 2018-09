Francisco pide acoger a inmigrantes "en la medida que no sea una amenaza contra la propia identidad"

El papa Francisco ha vuelto a defender la acogida e integración de los inmigrantes en Europa, aunque en esta ocasión ha explicado que se debe hacer "en la medida que no sea una amenaza contra la propia identidad". Francisco ha hecho estas declaraciones a los 70 periodistas a bordo del avión de regreso de su visita a los países Bálticos.

Al hablar de la posible apertura a la inmigración de estos países, Letonia, Estonia y Lituania, Francisco ha señalado que había hablado de este tema con dos de los tres presidentes con los que se reunió en este viaje y que el tema estaba "bastante adelante" y que había ganas de integrar pero "no masivamente". "Esto indica que hay ganas de universalidad, en la medida en la que se pueda, con el espacio, el trabajo, la integración, y eso es importante, y en la medida que no sea una amenaza para la identidad", ha aclarado.

"Una apertura prudente y bien pensada" ha agregado, sobre el problema en Europa.

"Es escandalosa la industria de las armas ante un mundo hambriento"

El papa Francisco ha clamado, asimismo, contra la industria y el contrabando de armas, que, ha dicho, son "algo escandaloso" en un mundo con tanta gente hambrienta. "Es escandalosa la industria de las armas ante un mundo hambriento", ha afirmado Jorge Bergoglio a los periodistas en el avión sobre su denuncia durante la homilía de este martes en Estonia sobre los despliegues de tropas y de armamento de algunos países.

"Los gastos mundiales en armas hoy son escandalosos. Me decían que con lo que se gasta en armas en un mes se podía dar de comer a todos los hambrientos del mundo durante un año. Es terrible. La industria, el comercio, el contrabando de las armas es una de las corrupciones más grandes", ha explicado Francisco en la rueda de prensa.

Ante ello, el pontífice argentino ha hablado de que también existe "la lógica de la defensa" y que "defender los países se tiene que tener un razonable ejército de defensa, pero no agresivo y así la defensa es legítima". "Es un honor defender a la patria, pero el problema es cuando esta defensa es agresiva y no razonable y se llega a la guerra. Hay guerra de fronteras no solo en Europa, sino también en otros continentes", ha señalado volviendo de los países Bálticos que desde hace años mantienen relaciones difíciles con su vecino Rusia.