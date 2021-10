El Papa reivindica el liderazgo femenino, "elemento fundamental para la recuperación económica post covid-19"

El Papa ha reivindicado el liderazgo femenino como un elemento fundamental para la recuperación económica post covid-19 y ha llamado al mundo a tener en cuenta las habilidades, la intuición y la dedicación de las mujeres.



"Nuestro mundo necesita la colaboración de las mujeres, su liderazgo y habilidades, así como su intuición y dedicación", ha subrayado el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, en un vídeo mensaje enviado en representación del Papa con motivo del encuentro Foro de Mujeres del G20 Italia. Este evento, que se celebra en el Politécnico de Milán, pretende concienciar sobre el papel fundamental que desempeñan las mujeres y su impacto positivo en los esfuerzos de recuperación social y económica post covid-19.

?? 3,2,1...and we're starting!!!

Leaders of the G20 countries have arrived in Milan to talk about a needed recovery, a #SheCovery!!

Follow everything that is happening in all our social medias and engage with us using our official hashtag #WFG20! pic.twitter.com/YGt2hYPt9f