El Papa pide a los empresarios acoger a los jóvenes para que su generación no pierda la esperanza

El Papa mantuvo el pasado sábado 15 de junio una audiencia con CEOs, banqueros y empresarios de todo el mundo. Pertenecen a 'Mercados Sostenibles', una iniciativa que quiere vivir los principios de la encíclica 'Laudato Si'. El proyecto fue fundado en el Foro de Davos de 2020 por el rey Carlos III, entonces príncipe de Gales, para reunir a organizaciones industriales y financieras, y alcanzar objetivos globales sobre el desarrollo sostenible.

El Papa subrayó la relación estrechísima entre el poder política y económico, y que las funciones de los empresarios tienen repercusiones económicas, sociales, políticas e internacionales. Por ello les ha recordado que grandes empresas como las suyas "condicionan el destino de los gobiernos, de las políticas, del desarrollo", y que sus decisiones ''repercuten en miles y miles de trabajadores'' a escala mundial. Les pide tomar medidas que cuiden el medio ambiente ante la lentitud de la burcorcacia de los países. Por eso, ''es necesario innovar anticipando el futuro, con opciones valientes y clarividentes que puedan ser imitadas".





Les pidió mirar ''con discernimiento'' el poder que tienen en condicionar ''el destino de los gobiernos, las políticas públicas nacionales e internacionales y la sostenibilidad del desarrollo". Es importante el discernimiento para "ejercer plenamente la responsabilidad de los efectos, directos e indirectos, de vuestras elecciones". Porque "hoy, más que nunca, la economía es más grande que la economía".

Los jóvenes son ''pobres'' de recursos, oportundiades y de futuro



Afirmó que, si bien, sabemos reciclar materiales, no hemos aprendido ''a no descartar a las personas, a los trabajadores''. Pide que la meritocracia no puede ''legitimar la exclusión de los pobres, juzgados demeritorios, hasta el punto de considerar la pobreza misma como una falta''. Por pobres, Francisco se ha referido a los jóvenes, pues son ''pobres de recursos, de oportunidades y de futuro''. Pide que acojan a jóvenes en sus empresas y así esta generación ''no pierda la esperanza''.

Francisco no habla de filantropía, sino de incluir a los pobres en las empresas, que se conviertan en recursos para el beneficio común. Quiere ''que los descartados puedan convertirse en protagonistas del cambio", a imitación de Cristo.