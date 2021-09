El Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común: "¡No hay más tiempo, hay que actuar!"

El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en el evento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa titulado "Medio ambiente y derechos humanos: Derecho a un medio ambiente seguro, saludable y sostenible", que se celebra en Estrasburgo este miércoles, 29 de septiembre.

En el escrito, el Santo Padre agradece a Rik Daems, Presidente de la Asamblea Parlamentaria, por su apasionada invitación a hablar sobre el tema del cuidado de la creación, nuestra casa común, y recuerda que la Santa Sede, como País observador, "sigue con particular atención e interés todas las actividades del Consejo de Europa a este respecto, en la certeza de que toda iniciativa de esta organización(que pueda mejorar la dramática situación en que se encuentra la salud de nuestro planeta)debe ser apoyada y bien valorada".

La Tierra: el gran recurso que Dios nos ha dado

En este sentido, el Pontífice rememora las palabras que pronunció el 25 de noviembre de 2014, durante su visita al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, en la que destacó la urgente necesidad de reflexionar y cooperar en la defensa del medio ambiente, "de esta querida Tierra nuestra, que es el gran recurso que Dios nos ha dado y que está a nuestra disposición para no ser desfigurado, explotado o degradado, sino para que, disfrutando de su inmensa belleza, podamos vivir con dignidad".

Un punto sobre el cual volvería a insistir con determinación en su Carta Encíclica Laudato si', pidiendo que unamos fuerzas en el cuidado de la casa común, "un principio universal que implica no sólo a los fieles cristianos, sino a toda persona de buena voluntad que se preocupe por la protección del medio ambiente".

Asimismo, el Santo Padre afirma que el presente evento (que tiene lugar en vísperas de la COP26 prevista para el próximo mes de noviembre en Glasgow) podrá ofrecer, una contribución válida también a la próxima reunión de las Naciones Unidas, gracias a una mayor consideración del principio fundamental del multilateralismo.

Nuevo instrumento jurídico que velará por el cuidado del ambiente

Por otro lado, Francisco puntualiza que la Santa Sede también está convencida de que cualquier iniciativa del Consejo de Europa "no debe limitarse sólo al área geográfica de este continente, sino que, partiendo de nuestra querida Europa, debe llegar a todo el mundo".

De ahí que el Vaticano vea con interés la decisión que tomará el Consejo de Europa "de crear un nuevo instrumento jurídico que vincule el cuidado del medio ambiente al respeto de los derechos humanos fundamentales". Además, en su mensaje el Papa hace hincapié en que no hay más tiempo para esperar, hay que actuar ya si queremos preservar el planeta para las futuras generaciones:

“Cualquier instrumento que respete los derechos humanos y los principios de la democracia y el Estado de Derecho (que son valores fundamentales del Consejo de Europa) puede ser útil para abordar este desafío global. Nadie puede negar el derecho fundamental de todo ser humano a vivir con dignidad y a desarrollarse plenamente; y si todos los seres humanos nacen en esta tierra con la misma dignidad [...], entonces como comunidad estamos obligados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga las oportunidades adecuadas para su desarrollo integral”

Igualmente, el Santo Padre pone en guardia sobre las consecuencias del comportamiento del ser humano, "cuando este se considera el señor del universo y no su administrador responsable, cuando deja de reconocer su legítima posición en relación con el mundo, justifica todo tipo de despilfarros, tanto ambientales como humanos, y trata a los demás y a la naturaleza como meros objetos".

"Nunca se debe consumir de forma desenfrenada, como ocurre hoy en día"

Como decían nuestros antepasados - añade Francisco - "Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas", es decir, "hay que comer para vivir, no vivir para comer", por lo tanto en nuestro tiempo hay que consumir para vivir, no vivir para consumir. Sobre todo, nunca se debe consumir de forma desenfrenada, como ocurre hoy en día. Cada persona debe utilizar de la tierra lo necesario para su sustento.

Para el Papa hay un punto central que no podemos seguir ignorando: "Todo está conectado, y como familia de naciones debemos tener una preocupación común que es procurar que el medio ambiente sea más limpio, más puro y se conserve".

En definitiva, "se trata de cuidar de la naturaleza, para que ella cuide de nosotros" y para ello - escribe Francisco - "es necesario un verdadero cambio de rumbo, una nueva conciencia de la relación del ser humano consigo mismo, con los demás, con la sociedad, con la creación y con Dios"