La opinión sobre la visita del Papa Francisco a Irak del coronel Pedro Baños, colaborador de 'Cuarto Milenio'

El militar español, Pedro Baños, ha defendido en una entrevista concedida a COPE, a través de su cuenta en la red social Twitch, la importancia de la visita del Papa Francisco a Irak entre este viernes 5 de marzo y hasta el viernes día 8, en un contexto de verdadera masacre hacia los cristianos de este país de Oriente Medio.

El Coronel del Ejército de Tierra, que es también colaborador del programa de 'Cuarto Milenio' que presenta en Cuatro Iker Jiménez, ha lamentado que en muchas partes del mundo se esté olvidando de los ataques que está sufrimiento aquellos que profesan la religión cristiana en diverdas partes el mundo: “Los cristianos y católicos están siendo masacrados. Nos preocupan estas cosas, porque parece que se nos olvida el sufrimiento de esta gente”.

video

Y es que Pedro Baños ha recordado que en territorios como Siria o Irak, estaban los cristianos más antiguos del mundo, como son los caldeos o los asirios: “Son comunidades que han sido masacradas por los yihadistas y nose puede olvidar. También ocurre en zonas como Nigeria, Egipto y La India. Parece que no nos afecta”, ha subrayado en la entrevista concedida a Jacobo Pérez Miro en Twitch.

Asimismo, el militar español ha denunciado el intento por desprestigiar, desde ciertos sectores, a la Iglesia Católica. Una realidad que, señala, esconde también intereses de poder y geopolíticos. Por todo ello, ha reivindicado la importancia de la visita del Santo Padre a tierras iraquíes: “Está haciendo una buena labor, se ha acercado a otras iglesias cercanas para unir el cristianismo y evitar así la expansión de otras iglesias. Además lo está haciendo sobre el terreno, lo que es muy valiente por su parte, para denunciar esas masacres a cristianos y católicos”, ha reflexionado el Coronel del Ejército de Tierra.

El Papa Francisco cumple el sueño de Juan Pablo II

Irak fue uno de los pocos países que San Juan Pablo II no pudo visitar. El gobierno no autorizó el viaje del Pontífice entre 1978 y 2005. Estaba previsto para inicios del año 2000 y el país vivía el embargo, los vuelos estaban prohibidos y las autoridades iraquíes aseguraron que no era un buen momento.

El Santo Padre había expresado su voluntad de visitar los santos lugares bíblicos con motivo del Jubileo de la Iglesia Católica del año 2000. El objetivo era estrictamente religioso, como subrayó por aquel entonces el Vaticano.

El portavoz de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, explicó que “las autoridades iraquíes indicaron a la secretaría de Estado que las condiciones anormales en las que se encuentra el país por el embargo y la prohibición de vuelos, así como la situación en la región, no hacen posible organizar de manera adecuada la visita del pontífice a la Ur de los caldeos".

Dos décadas después, el Papa Francisco cumplirá el sueño que no pudo llevar a efecto San Juan Pablo II.