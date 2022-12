El motivo por el que el Papa Francisco no vio la victoria de Argentina en Qatar: "Fue una opción personal"

Argentina es una fiesta después de que la albiceleste se ha ya proclamado campeones del mundo en el Mundial de Qatar, que será recordado por las críticas que ha suscitado celebrar el campeonato en un país que no respeta los Derechos Humanos, y también por ser el Mundial de Messi, el que pone la guinda a una carrera brillante.

Los argentinos vuelven a ser los reyes del fútbol 36 años después, por lo que no es de extrañar que sus compatriotas vivan en un estado de felicidad absoluta. Sin duda, uno de esos argentinos será el Papa Francisco, que sin embargo no siguió a los suyos en la final de este domingo frente a Francia... por televisión.

¿Por qué el Papa no vio la final del Mundial de Qatar?

El motivo no estuvo en su apretada agenda, sino en una promesa que hizo hace más de tres décadas en julio de 1990: no ver más la televisión. Una promesa que hizo a la Virgen del Carmen, tal y como él mismo confesó en una entrevista de 2017.

“Yo no veo televisión simplemente porque en un momento sentí que Dios me pidió eso; un 16 de julio del 90 hice esa promesa, y no me falta. No ver televisión no me quitó comunicarme. No ver la televisión fue una opción personal, nada más”, aclaraba.

Pero eso no quiere decir que Jorge Bergoglio no viviera el partido con intensidad. Sufrió como todos los argentinos, máxime tras la inesperada remontada de Francia cuando el encuentro llegaba a su recta final, lo que hizo que forzaran primero la prórroga y luego los penaltis.

En el Vaticano, los trabajadores de la residencia Santa Marta o los guardias suizos están acostumbrados a informar al Papa Francisco de los resultados que le interesan, especialmente de su amado San Lorenzo, del que es reconocido hincha.

Este domingo no fue una excepción. La victoria de Argentina en el Mundial de Qatar ha sido además un gran regalo de cumpleaños para el obispo de Roma, que el sábado cumplía 86 años de edad.

La petición del Papa Francisco a los vencedores

Asimismo, en una entrevista grabada horas antes de la final para el canal italiano 'Canale5', y que se emitirá el 25 de diciembre (día de Navidad), el Papa era preguntado por este encuentro, aunque aún se desconocía el resultado. Por ello, Francisco se limitó en pedir a los vencedores que lo celebren con alegría y humildad.

“A los vencedores todos los felicitan. Que lo vivan con humildad. Y al que no gana, que lo vivan con alegría porque el valor más grande no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien”, dijo.