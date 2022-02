El dolor del Papa Francisco ante el drama humano de la inmigración: "Lo que se hace con ellos es criminal"

El Papa Francisco fue el protagonista absoluto en la televisión italiana este domingo por la noche. El programa “Che tempo che fa” de la RAI tuvo la posibilidad de entrevistar al Santo Padre desde la Casa Santa Marta y se abordaron muchos temas: las guerras, los migrantes, la salvaguarda de la creación, la relación entre padres e hijos, el mal y el sufrimiento, la oración, el futuro de la Iglesia y la necesidad de los amigos.

Francisco indicó que el camino de la Iglesia del futuro pasa por eliminar la “mundanalidad espiritual” que ha causado más daño que los “Papas libertinos” y que está en la raíz del “clericalismo” del que surgen las “rigideces ideológicas” que usurpan el lugar del Evangelio.

El #Papa en la televisión de #Italia:

“Me gusta estar con mis amigos. Es más, los necesito. Me dan fuerza.

Tengo pocos, pero verdaderos.

Por eso estoy en Santa Marta. Los otros pontífices eran santos, yo no hubiera podido nunca vivir en los apartamentos pontificios”#CTCFpic.twitter.com/ytrU0k6M12 — Eva Fernández (@evaenlaradio) February 6, 2022

El futuro de la Iglesia y el tema de los migrantes

"El clericalismo genera rigidez y debajo de toda rigidez hay putrefacción. La mundanidad espiritual genera clericalismo que lleva a posiciones rígidas, ideológicas, donde la ideología acaba por tomar el lugar del Evangelio. El clericalismo es una perversión para la Iglesia", declaró el Pontífice en una entrevista con el conductor del programa 'Che tempo che fa', de la televisión italiana.

El Pontífice también habló de la crisis migratoria y afirmó que lo que se hace con las personas que huyen de sus países buscando una vida mejor es "criminal". "Para llegar al mar sufren tanto. Hay grabaciones sobre los "lager" en Libia, los "lager" de los traficantes. Sufren y lo arriesgan todo para atravesar el Mediterráneo. Y después algunas veces son rechazados", dijo el Papa.

"Hay categorías que importan y otras que están en el fondo"

"¿Cuánto tiempo lleva Yemen sufriendo la guerra y cuánto tiempo llevamos hablando de los niños de Yemen? Un claro ejemplo, y hace años que no hay solución al problema. No quiero exagerar, más de 7 seguro, si no 10. Hay categorías que importan y otras que están en el fondo: los niños, los inmigrantes, los pobres, los que no tienen comida. Estos no cuentan, al menos no cuentan en primer lugar, porque hay gente que quiere a estas personas, que intenta ayudarlas, pero en el imaginario universal lo que cuenta es la guerra, la venta de armas. Piensa que, con un año sin fabricar armas, podrías dar comida y educación a todo el mundo, de forma gratuita. Pero esto está en segundo plano", dijo el Papa Francisco.

De este modo, Francisco propuso como solución un sistema de cuotas en el que cada país de Europa acoja a un número de inmigrantes en función de sus capacidades. Una estrategia de acogida "en comunión" que ha contrapuesto a la "injusticia" que pasa ahora con los países de primera llegada como "Italia o España".

"Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager nella Libia, i lager dei trafficanti. Soffrono, poi rischiano per attraversare il Mediterraneo. E poi alcune volte sono respinti. "



Sua Santità Papa Francesco a #CTCFpic.twitter.com/Qlnm5uX8Iq — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 6, 2022

"Necesito relaciones humanas"

Francisco también explicó que cuando fue elegido Pontífice decidió no vivir en los apartamentos del Palacio Apostólico porque necesita cultivar las relaciones sociales. Así, reveló que tiene "pocos amigos" aunque "verdaderos" con los que le gusta departir. "Tengo amigos que me ayudan, conocen mi vida como un hombre normal, no es que sea normal, no. Tengo mis anormalidades, eh, pero como un hombre normal que tiene amigos. Tengo mis propias anormalidades, eh, pero como un hombre común que tiene amigos; y me gusta estar con mis amigos a veces para contarles mis cosas, para escuchar las suyas, pero efectivamente necesito amigos. Esa es una de las razones por las que no me fui a vivir al Apartamento Pontificio, porque los Papas que estaban antes eran santos, y yo no puedo, no soy tan santo. Necesito relaciones humanas, por eso vivo en este hotel de Santa Marta donde encuentras gente que habla con todo el mundo, encuentras amigos. Es una vida más fácil para mí, no me apetece hacer la otra, no tengo fuerzas y las amistades me dan fuerzas. Por el contrario, necesito amigos, son pocos, pero de verdad"

La pregunta a la que no tiene respuesta

En la entrevista, que ha sido emitida en 'prime time', el Papa reveló bromeando que cuando era niño quería ser carnicero porque cuando iba con su madre o su abuela a comprar veía que tenían una riñonera, un bolsillo en el que metía "todo el dinero".

Además, señaló que si hay algo que para él no tiene explicación es el sufrimiento de los niños. "Cuando veo sufrir a los niños me pregunto: ¿por qué?,¿por qué? Y no tengo respuesta. El único camino ante este sufrimiento es sufrir con ellos", ha dicho.

A propósito de confidencias, el Papa por último recordó también el voto que hizo a la Virgen del Carmen, el 16 de julio de 1990, de no ver la televisión: "No veo la televisión, no porque la condene". Y su amor por la música, especialmente la clásica.