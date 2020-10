El Vaticano presenta su balance económico del año 2019 y reduce drásticamente su déficit

El Vaticano ha publicado este jueves el balance de resultados de la Santa Sede, que ascendió a 318 millones de euros con un déficit de 11 millones, que no obstante resulta inferior a los datos del 2018 cuando el déficit alcanzó los 78 millones.

Las consecuencias económicas del coronavirus serán visibles en las cuentas de 2020, en las que se teme un crecimiento del déficit debido a la caída de los ingresos en los diversos ámbitos y a la depreciación del patrimonio.

La mayor parte de los gastos se han invertido en sostener la misión apostólica del Santo Padre que comprende iniciativas de caridad, así como donaciones o operaciones de comunicación. En concreto, 46 millones se gastaron en el Dicasterio de Comunicación lo que supone un 22% del total. Esta inversión comprende el apoyo a iglesias locales con particulares dificultades para llevar a cabo la evangelización y campañas para difundir el mensaje del Papa.

Como principales ingresos le siguen 56 millones de euros de donativos de las diócesis y los fieles; 44 millones de euros de actividades comerciales como visitas a las catacumbas, venta de libros, etc.; y los 43 millones de donativos del Estado del Vaticano (que provienen de ingresos de los Museos Vaticanos) y del banco del Vaticano-IOR. La inversión en nunciaturas Apostólicas llegó a 43 millones lo que supone un 21% del total, mientras que la Evangelización de los Pueblos se llevó en 2019 una inversión de 22 millones lo que supone un 11% del total.

Las arcas del Vaticano observaron un incremento total en 2019 de 307 millones resultado de la venta por 15 millones de euros de un inmueble propiedad de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica; de ganancias por valor de 68,1 millones en diversas inversiones financieras; la inversión por valor de 30.9 millones en inmuebles ubicados en Roma y un aumento de liquidez en pasivos financieros por valor de 60,7 millones.

Las palabras del Prefecto de la Secretaría para la Economía

"Los fieles tienen derecho a saber cómo usamos los recursos". El Padre Juan Antonio Guerrero Alves, Prefecto de la Secretaría de Economía (SPE), ha explicado en una entrevista con los medios de comunicación del Vaticano el estado de las cuentas de la Curia Romana en el presupuesto de 2019.

“La Santa Sede no funciona como una empresa o como un Estado, no busca beneficios. Es por tanto normal que esté en déficit”, ha comentado Guerrero, aclarando que ello no significa que no se actúe con “prudencia” económica. “Pero no podemos pensar y actuar sólo partiendo de ahí. A veces debemos dar más de lo que tenemos para cumplir nuestra misión: debemos tener audacia misionera”, destacó.