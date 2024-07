"Una elección noble": El vicedirector editorial de los medios vaticanos valora la renuncia de Biden

El vice-director de los medios de comunicación vaticanos, Alessandro Gisotti, ha calificado de “elección noble” la renuncia de Joe Biden a aspirar a la reelección como presidente de EEUU, en una decisión que a su juicio “sitúa el bien del país por encima de sus intereses personales”.

En su artículo recogido en L'Osservatore Romano, Gisotti compara la renuncia del excandidato Demócrata con la de Nelson Mandela en Sudáfrica en 1999, cuando renunció a presentarse a un segundo mandato presidencial y se retiró de la vida pública.

En el editorial, el vice-director de los medios de comunicación vaticanos reconoce que la decisión tomada por Biden no ha sido fácil para el todavía presidente de EEUU, pero considera que cuando una figura pública que da un paso atrás “se gana inmediatamente la simpatía y la estima del público”, y recuerda de esta manera a la renuncia de Benedicto XVIal ministerio petrino el 11 de febrero de 2013.

Non dovendo più assumere scelte esclusivamente in vista della campagna elettorale, c’è da augurarsi che Biden dia vita a iniziative coraggiose per raggiungere quegli obiettivi che ne definiranno l’eredità nella storia, a partire dalla fine dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente https://t.co/QthbdT2aRI