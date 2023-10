El PMA traslada al Papa el problema de la "insuficiencia de fondos" para luchar contra el hambre

La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, Cindy McCain, ha explicado al Papa Francisco, durante una audiencia privada en el Vaticano celebrada este pasado jueves, el problema de la "insuficiencia de fondos" para luchar contra el hambre en el mundo.

Según ha informado el PMA en un comunicado, McCain ha explicado al Papa "las desgarradoras decisiones que el PMA se ve obligado a tomar a diario debido a la insuficiencia de fondos, reasignando recursos dedicados a alimentar a los hambrientos para salvar a los hambrientos".

A great honor to meet Pope Francis, @Pontifex at the Vatican yesterday.



As conflicts and climate change continue to drive hunger, suffering and destitution to uncharted highs, we discussed how food can be a cornerstone of peace, hope and stability. pic.twitter.com/dqcE0n3GFq