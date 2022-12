El cardenal Ouellet recurre las acusaciones de abusos sexual en Quebec: "Nunca he sido culpable"

El cardenal canadiense Marc Ouellet, prefecto del Dicasterio para los Obispos y uno de los colaboradores más importantes del Papa Francisco, ha presentado este martes un recurso por difamación tras figurar como uno de los acusados de abuso sexual en una demanda colectiva presentada contra la diócesis de Québec en Canadá.

"Nunca he sido culpable de conducta reprobable y menos de las impugnadas a otros miembros del clero mencionados en la acción colectiva. Esta asociación inapropiada, hecha intencionadamente y ampliamente difundida para conseguir fines impropios, debe ser denunciada", ha asegurado Ouellet en su recurso, presentado ante la justicia de Québec, donde fue arzobispo entre 2002 y 2010.

After allegations of “nonconsensual touching of a sexual nature” against a Quebec church worker, which he has denied, Cardinal Marc Ouellet countersues for damages of $100K and pledges to donate any funds “to the fight against sexual abuse of Indigenous peoples in Canada.” pic.twitter.com/0t8yVCaDq0