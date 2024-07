El Papa Francisco dedica unas palabras de cariño a las personas mayores durante el Ángelus

El Papa Francisco denunció este viernes que las guerras actuales que asolan el mundo son "un escándalo que la comunidad internacional no debería tolerar" y remarcó que contradicen "el espíritu de hermandad de los Juegos Olímpicos apenas iniciados".



"Si bien hay muchas personas en el mundo que sufren desastres y hambre, se siguen fabricando y vendiendo armas, alimentando guerras grandes y pequeñas. Esto es un escándalo que la comunidad internacional no debería tolerar, y contradice el espíritu de hermandad de los Juegos Olímpicos", dijo el pontífice al término del rezo dominical del Ángelus ante los fieles en la plaza San Pedro.



"No olvidemos, hermanos y hermanas, que la guerra es una derrota", reiteró Francisco, que estas últimas semanas apeló a una tregua en los conflictos que afectan el planeta durante los Juegos Olímpicos.