¿Qué representa el Miércoles Santo para la Iglesia Católica?

El Miércoles Santo es el día donde se reúne el Sanedrín, el tribunal religioso judío para condenar a Jesús. Hoy es el primer día de luto de la iglesia, con esto se llega al fin de la Cuaresma; se anticipa el Jueves Santo y entramos en el corazón de la Semana Grande.

Según las Sagradas Escrituras, en este día se recuerda el momento en que Judas Iscariote se encuentra con el Sanedrín y el tribunal religioso judío, para pactar la entrega de Jesús a cambio de 30 monedas.

La traición de Judas Iscariote

Habitualmente el Evangelio de este día suele estar dedicado a San Mateo, donde el evangelista describe la traición de Judas Iscariote.

"En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo", san Mateo (26,14-25)

Las procesiones más reconocidas de ese día se realizan en Cáceres, Cartagena, Cuenca, Ferrol, Granada, Hellín, León, Málaga, Murcia, Orihuela, Salamanca, Sevilla, Valladolid, Zamora y Zaragoza.

La Cofradía de Jesús El Rico de Málaga liberará durante el Miércoles Santo no a un preso - como es tradicional desde hace 270 años con escasas excepciones -, sino a tres reclusos en todo un hecho histórico; serán dos hombres y una mujer internos en el Centro de Inserción Social malagueño - dos de ellos - y el centro penitenciario de Archidona (Málaga) - el otro -.

¿De qué habla la Sagrada Escritura este día?

En el Evangelio del Miércoles Santo, Jesús anticipa a sus discípulos la traición de Judas y manda a preparar los discípulos para la "cena de Pascua"

"En aquel tiempo, uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, a los sumos sacerdotes y les propuso: «¿Qué estáis dispuestos a darme, si os lo entrego?» Ellos se ajustaron con él en treinta monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo.

El primer día de los Ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»

Él contestó: «ld a la ciudad, a casa de Fulano, y decidle: "El Maestro dice: Mi momento está cerca; deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos."»

"Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los Doce.

Mientras comían dijo: «Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar.» Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro: «¿Soy yo acaso, Señor?»

"Él respondió: «El que ha mojado en la misma fuente que yo, ése me va a entregar. El Hijo del hombre se va, como está escrito de él; pero, ¡ay del que va a entregar al Hijo del hombre!; más le valdría no haber nacido.» Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Tú lo has dicho.»