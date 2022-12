El viacrucis de los cristianos coptos de Egipto para triunfar en el fútbol profesional

La historia de Mina Bendary es la de “muchos más” que ven con frustración cómo son obligados a renunciar a su identidad para hacerse hueco en el mundo del fútbol, un deporte en el que en Egipto solo han llegado a lo más alto una decena de cristianos en los últimos 50 años. Bendary es un egipcio de 26 años que vio cómo sus sueños de convertirse en futbolista profesional se esfumaron solo por ser cristiano en Egipto, país de mayoría musulmana donde los coptos son sistemáticamente discriminados en las instituciones, pero también en las canchas.

En 2014, el joven pasó las pruebas para jugar como profesional en el equipo Al Ittihad, el más importante de Alejandría y uno de los principales de la primera división egipcia, pero fue rechazado porque su nombre, Mina, es exclusivamente cristiano. “Me dijeron que para continuar como jugador tenía que cambiarme el nombre, de Mina William Bendary a otro musulmán. Por eso, decidí no volver al club y dejar el fútbol por completo”, asegura en una entrevista a EFE.

Una academia contra la discriminación

En el año 2015, Mina fundó una humilde academia para integrar a jóvenes cristianos, musulmanes, niños y niñas, que tienen una pasión en común. El objetivo era dar oportunidades a otros cristianos que sueñan con ser futbolistas. Su cometido es “ayudar a los cristianos a jugar al fútbol, especialmente a las familias que dejaron de mandar a sus hijos a las pruebas de los clubes para no sentirse rechazadas”, algo que, en su opinión, “podría afectar al amor que sienten por su país”.

A día de hoy, ‘Je Suis’ cuenta con alrededor de 250 niños y niñas, comprometidos con “cambiar las ideas que tiene la sociedad” y con la esperanza de que, algún día, la academia pueda convertirse en un club de primera división y romper con el imaginario colectivo de que los coptos no tienen talento para el fútbol.

Sin representación copta

Entre el 10 y el 15 % de la población de Egipto es cristiana, pero su representación está lejos de ese nivel. Lindsay Rodríguez, directora de Desarrollo y Promoción de la ONG Coptic Solidarity indica a EFE que “la cifra de coptos se mantiene en alrededor del 2 % en casi todos los sectores, ya sea en el sistema judicial, en educación, puestos en el Gobierno, diplomáticos… Mires donde mires, los coptos representan el 2 %, pero en el fútbol la cifra es incluso más baja que eso”.

Mutismo de Egipto y la FIFA

El portavoz de la Asociación de Fútbol Egipcia, Walid el Attar, insiste en que la federación no tiene cifras sobre el número de coptos en la primera división y asegura que “no hay ningún tipo de restricciones ni de discriminación entre los musulmanes y los cristianos en el fútbol egipcio. “No tener suficientes jugadores cristianos en la primera división no da indicaciones de nada”, asegura.

El artículo 4 de los Estatutos de la FIFA establece que “está prohibida la discriminación de cualquier país, individuo o grupo de personas por cuestiones de raza, color de piel, origen étnico, nacional o social, género, discapacidad, lengua, religión”, entre otros. El no cumplimiento de este artículo “será sancionable con suspensión o expulsión”. La FIFA, por su parte, alegó “no estar en condiciones de concertar una entrevista” con EFE, pero aseguró en un breve email que ha mantenido “una serie de intercambios sobre este asunto con las partes pertinentes”.

"La FIFA es muy consciente de la discriminación y echa la culpa a la EFA, pero la verdad es que si quisieran detener la discriminación, solo ellos tienen el poder de cambiar eso y se niegan a hacer nada al respecto", asegura la responsable de Coptic Solidarity, que ha mantenido varias reuniones con responsables de la organización.