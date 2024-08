El Patriarca de Jerusalén pide "rezar para contrarrestar" en el conflicto de Tierra Santa

El Patriarca latino de Jerusalén Pierbattista Pizzaballa, ha acudido hoy a Rímini para el encuentro del Meeting 2024. Allí los medios vaticanos le realizaron una entrevista previa al encuentro sobre la situación de Tierra Santa, el conflicto entre Hamás e Israel y cómo hacen para no perder la esperanza y no ceder a la violencia. La situación es compleja, así lo mostraba el Patriarca: "No se puede hablar en este momento de paz", ha insistido en la necesidad que vive Tierra Santa de: "Trabajar por un alto el fuego, de interrumpir las operaciones militares para iniciar un proceso de curación, de construir la confianza entre unos y otros".

La falta de voluntad

La falta de voluntad para llevar a cabo dicha reconciliación es uno de los grandes problemas que ha señalado el Patriarca, es necesario tener esperanza, buscarla, decía el cardenal: "Esperanza no significa que las cosas estén llegando a su fin, las perspectivas no son positivas a corto plazo. La esperanza es una actitud interior que hace que uno sea capaz de ver con los ojos del Espíritu lo que los ojos humanos no ven".

La paz es una cultura

La Iglesia local comprometida en Gaza y Cisjordania apoya a la pequeña comunidad de unas 600 personas con la distribución de alimentos, es por ello que el Patriarca ha recordado la necesidad de abrir dispensarios.Ha recordado que todos somos capaces de hacer algo para cuidar la paz: "La paz es una cultura, no es algo que uno tenga que hacer, es política, es educación, es el compromiso de los medios de comunicación, es trabajar a 360 grados, en un mundo globalizado donde nadie es una isla. La paz es una cultura"