La obra de arte que se encuentra en Auschwitz, signo de la perseverancia católica frente a la persecución nazi

En el infame campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial de Auschwitz no faltan historias que nos han inspirado a lo largo de los siglos sobre la perseverancia católica frente a la persecución.

Desde la historia de San Maximiliano Kolbe que se sacrificó para salvar a un judío, que sobrevivió al cautiverio y asistió a la misma beatificación de Kolbe hasta la última historia que conocimos hace pocas semanas de Lidia Maksymowicz, 81 años, que fue deportada a Auschwitz cuando tenía solamente 2 años y se encontró con el Santo Padre durante una de las últimas Audiencias Generales.

En Auschwitz podemos encontrar historias que nos inspiran y el periódico digital Aleteia nos trae otra historia apasionante. Esta vez una historia que nos habla de “arte católico” pero no una obra famosa y preciada sino un simple grabado en la pared de un campo de prisioneros nazi.

No hay color en la obra y la definición es poca pero la pieza fue grabada seguramente en uno de los momentos más complicados del artista. La obra expresa, según nos informa Aleteia, esperanza y confianza aen Cristo que se opone al terror y a la desesperación de los campos de concentración.

"Sacred Heart of Jesus" etched into the wall of Cell 21, Auschwitz, by Stefan Jasienski, a senior polish officer and member of the elite Silent Unseen unit.



???? pic.twitter.com/CFL7kM2Ms2