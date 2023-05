La histórica biblia hebrea más antigua se subasta en Nueva York por un récord de 38,1 millones de euros

El "códice Sassoon", el ejemplar de la Biblia hebrea más antiguo y completo de la que se tiene constancia, se subastó este miércoles en Nueva York por un precio final de 38,1 millones de dólares (35,1 millones de euros). La casa de subastas Sotheby’s, que lo valoraba entre 30 y 50 millones, indicó que el precio alcanzado en la puja, que duró unos cinco minutos, es el más alto para cualquier documento manuscrito, si bien no llegó al récord para un documento histórico.



El comprador fue conocido después de la subasta: ANU, el Museo del Pueblo Judio de Tel Aviv (Israel), cuyos representantes señalaron que se trataba de un “momento histórico” y con la compra consiguen que la biblia vuelva "a casa". Fechado en torno al año 900 d.C. y procedente de un territorio entre lo que hoy es Israel o Siria, el manuscrito reúne, a falta de unos doce folios, los 24 libros de la biblia hebrea incluyendo vocales, puntuación, acentos y anotaciones.



Esos 24 libros, divididos en tres partes - el Pentateuco, los Profetas y los Escritos - constituyen la base del judaísmo, así como de las otras religiones monoteístas: el cristianismo (que lo llama "Antiguo Testamento") y el islam.

