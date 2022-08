El Hermano Alois, prior de Taizé: "Es importante caminar con los jóvenes en su búsqueda espiritual"

La Comunidad de Taizé, tras dos años de pandemia, vuelve a vivir un verano recibiendo cada semana a miles de jóvenes. Vienen buscando una experiencia de fraternidad, de acogida, de amistad, de búsqueda sincera de Dios. Un clima de respeto y fraternidad que les ayuda a crecer en su fe personal.

En Taizé se vive una intensa experiencia de comunión y por encima de cualquier diferencia entre los cristianos de distintas confesiones, nacionalidades o ideologías políticas está la búsqueda de un Dios cercano. No se anulan las diferencias, sino que las acoge y cada persona se siente acogida y valorada en su individualidad.



ECCLESIA ha hablado en exclusiva con el Hermano Alois, prior de la Comunidad. En la colina se vivirá un agosto intenso, lleno de actividades y se espera la llegada de miles de jóvenes. “Se pasa por Taizé como se pasa junto a una fuente. El viajero se detiene, bebe y continúa su ruta”, dijo san Juan Pablo II durante su visita en 1986. Y en Taizé este verano vuelven los jóvenes.

A great welcome day today at #Taizé! On the pics, the welcome teams getting prepared in the garden of #LaMorada. These two first weeks of August are the biggest ones and the most international ones of the year. Welcome everyone! pic.twitter.com/fVidUC0NY4