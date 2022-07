La emotiva carta de un profesor de Religión tras visitar Tierra Santa: "Debería ser obligatorio"

Concluye el peregrinaje a Tierra Santa de los cuarenta profesores de Religión de toda España, tanto de centros públicos como concertados. Todos ellos han tenido la oportunidad durante una semana de conocer los lugares en los que Jesucristo desarrolló su vida.

La peregrinación, organizada por la Fundación Edelvives, ha recorrido diferentes espacios significativos para la fe cristiana desde un punto de vista espiritual y pedagógico. Uno de los asistentes ha sido el responsable de pastoral de los Colegios Trinitarias de Valencia, Rafael Garcerán, quien a través de una carta ha compartido sus vivencias de esta semana en Tierra Santa.

En la carta, escrita de su puño y letra, afirma que “las oportunidades no vas a buscarlas, sino que también te tienes que encontrar ellas a ti. Y la Fundación de Edelvives lo ha hecho posible”, asegura.

Garcerán ha considera que todo cristiano debe visitar alguna vez en su vida los lugares por los que pisó Jesús y desarrolló su vida: “El viaje a Tierra Santa debería ser obligatorio para que todos los cristianos puedieran vivir en primera persona el Evangelio: caminar los caminos que Jesús caminó, y orar en los mismos sitios donde Jesús rezó”, ha manifestado.

El responsable de pastoral de los Colegios Trinitarias de Valencia ha continuado la misiva elogiando al guía de este peregrinaje, el franciscano Pedro González, “conocedor del Antiguo y Nuevo Testamento, que hace que se convierta en el quinto Evangelio, y que no solo he vivido junto a 45 personas más, sino que he traído a través de la oración y en todos los lugares sagrados a familia, amigos y comunidad educativa”, ha subrayado.





Asimismo, Rafael Garcerán ha calificado como “experiencia incomparable” en la renovación de la fe cristiana el “poder renovar las promesas del Bautismo, celebrar la Eucaristía cerca de donde lo instauró el Señor o descubrir el Sepulcro vacío como lo encontraron las mujeres experimentando la alegría de la Resurrección”, ha expresado en la carta.

Esta primera convocatoria ha tenido un gran éxito, gracias también al apoyo de las diócesis españolas. La próxima convocatoria de ‘En Tierra Santa con Jesús Maestro’ será en diciembre. Los interesados podrán disponer de más información y reservar sus plazas a través de la página www.encaminoconfundacionedelvives.org