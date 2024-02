El actor Jim Carrey declara la importancia de la fe en su vida: "La puerta del perdón"

Jim Carrey expone públicamente su fe y así lo publica en sus redes sociales. En su perfil de Instagram ha expuesto que “en los últimos años he tenido retos y creo que el sufrimiento lleva a la salvación. Tenemos de alguna forma que aceptar y no rechazar, sentir nuestro sufrimientos y nuestras pérdidas y después podemos elegir entre atravesar la puerta del resentimiento que lleva a la venganza o atravesar la puerta del perdón, que lleva a la gracia, tal y como hizo Cristo”.

Jim Carrey ha expuesto estas declaraciones en un centro de rehabilitación para ex pandilleros y presos juveniles en la ciudad de Los Ángeles. El actor, conocido por sus interpretaciones cómicas en películas como “La Máscara” (1994), “El Grinch”(2000), “El show de Truman”(1998) o “Cuento de Navidad”(2009), no es el único actor hollywoodiense que ha declarado su fe de forma pública.

La fe también ha llegado a otros actores de Hollywood

Mark Wahlberg, también actor de Hollywood, se considera católico y es practicante reconocido. Para sus seguidores, se encuentra en el mejor momento de su carrera y él mismo ha declarado que todo su éxito “va de la mano con mi reencuentro con Dios a través de la Eucaristía”. Además, también declaró en una entrevista a la revista 'Time' que “todo lo bueno que ha sucedido en mi vida ha sido causa de mi fe”.

En una charla que dio en la Universidad de Chicago, explicó cómo fue su historia de conversión a un grupo de jóvenes. A pesar de que se crió en un hogar cristiano, a los 13 años fue expulsado de su colegio e inclusó llegó a estar acusado de homicidio involuntario. “Mucha gente acude a Dios , sobre todo cuando se encuentra con problemas. Cuando se cerraron las rejas de la prisión detrás de mí empecé a rezar de la forma adecuada”. Entre algunas de sus películas más famosas, encontramos: “Transformers”(2014), Contrabando (2012), Ted (2012) o The Lovely Bones (2009), entre muchos otros.

Jim Caviezel, Eduardo Verástegui o Sylvester Stallone, también se convirtieron

Jim Caviezel, el actor estadounidense conocido mundialmente por su interpretación en “La Pasión de Cristo” (2004) y dirigida por Mel Gibson. Fue durante el rodaje cuando se convirtió al catolicismo y esto supuso un giro radical a su vida y también a su carrera.

La fe también llegó a la vida del actor mexicano Eduardo Verástegui cuando a la edad de 27 años comenzó a hacerse preguntas sobre su dimensión espiritual y sobre cuál era la finalidad de su vida y a qué la estaba dedicando. Poco a poco se fue dando cuenta que la fe debía adoptar el verdadero protagonismo y su vida cambió por completo. En muchas las entrevistas que ha concedido, siempre ha reiterado que nunca incumplió la promesa que se hizo al convertirse: nunca más volvería a participar en un proyecto que hiriese a su fe católica, a su familia y a su comunidad latina, y así ha sido. Su última película “Sound of Freedom”, ha recaudado más de trescientos millones de dólares y se ha convertido en la película independiente dirigida y producida por mexicanos número uno en la historia del cine.

"Comencé a ponerlo todo en manos de Dios"

Sylvester Stallone es otro de esos actores que no necesita presentación: una auténtica estrella de Hollywood y protagonista de clásicos de la historia del cine como 'Rocky' o 'Rambo'. Cuando su bebé de dos meses tuvo que ser operada de corazón, la vida del actor cambió y la fe entró en ella por la puerta grande. “Comencé a ponerlo todo en manos de Dios, su omnipotencia, su perdón”. De este modo, Stallone dejó de fiarse de su propio criterio y comenzó a pedirle luz a Cristo: "Pensé que si me pongo en las manos de Jesús y pido comprensión y orientación, básicamente me estoy quitando el yugo de encima y usando Su inteligencia y sabiduría para tomar las decisiones correctas"