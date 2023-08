Vivir una JMJ desde la silla de ruedas: "Les subimos a hombros para que vieran al Papa, me emociono"

Cuando se cumple casi una semana del final de la JMJ en Lisboa, es momento de recoger los frutos y reposar sobre los mensajes que el Papa Francisco transmitió al millón y medio de peregrinos que acudieron a este acontecimiento eclesial.

Para los hermanos Nerea e Iván la JMJ ha sido especial. Acudieron junto a la parroquia de San Ignacio de Loyola en Torrelodones (Madrid). Entre ellos se encontraban Nacho y Begoña, dos jóvenes que se desplazaron como peregrinos hasta la capital portuguesa en silla de ruedas.

El grupo tuvo la oportunidad de ver en primera fila al Santo Padre pero como aseguran en el programa 'ECCLESIA' de TRECE Nerea e Iván, sin sus dos amigos no hubiera sido lo mismo la experiencia.

“Les subimos a hombros y ver sus caras de emoción me emocionaba porque fue espectacular. Dicen que al Cielo se llega en equipo y es verdad. Si hubiésemos estado en primera fila viendo al Papa solos, pues vale, pero teniéndole a los os allí he visto al Papa y a Jesucristo a la vez”, asegura Nerea.

Línea en la que ha ido su hermano Iván, que asegura que tanto Nacho como Begoña han marcado esta peregrinación a la JMJ de Lisboa: “Sin ellos nada hubiera sido igual. Ha requerido un mayor esfuerzo, pero ha sido recompensando en todos los sentidos. Para mi el momento más especial de la JMJ es poder levantarles en sus sillas de rueda para que vieran al Papa”, ha agregado.

En un vídeo grabado por Begoña y Nacho, ambos aseguran que esta experiencia les ha marcado de por vida: “En un principio confieso que no daba un duro por conseguir ver al Papa por tanta gente y para nosotros es más difícil, y ha sido un milagro que le haya visto dos veces a los ojos, una de ellas incluso he conseguido que me mirara también. Un contacto visual del que sigo maravillada”, han explicado Begoña y Nacho.

Tanto para Nerea como para Iván, el principal mensaje que el Pontífice ha transmitido a los jóvenes ha sido que no tuviesen miedo, y se han mostrado muy contentos por volver a vivir una nueva JMJ: “Ya vivimos la de 2016 y nos pareció brutal, por lo que quisimos volver a vivirla y movimos a los jóvenes de la parroquia y nos inscribimos cuando salieron las plazas”, ha relatado Nerea.

“Estuvimos en Terroso, al norte de Portugal, y para nosotros fue de lo mejor de la JJMJ porque estuvimos en una parroquia con grupos de jóvenes de allí y lo que vimos fue increíble por la solidaridas de los portugueses y las actividades que hicimos. Nos hemos llevado un grupo de amigos de Portugal”, ha continuado explicando Iván en TRECE.