Vivir la Pasión de Jesús ''desde el corazón femenino'', así es el primer libro de Carlota Valenzuela

Carlota Valenzuela salió de Finisterre el 2 de enero de 2022 dirección Jerusalén. 6.000 kilómetros, doce países y once meses después, llegó a la Ciudad Santa. Aunque tenía una vida cómoda, le preguntó a Dios ''¿Con qué soñaste tú cuando me creaste?''. Esa pregunta, junto a ''una disposición sincera por mi parte'', fue peregrinar a Jerusalén.

Lo mejor de ese viaje fue ''la hospitalidad''. Nadie le puede decir que ''el mundo está fatal'', porque ''330 familias le hospedaron en su casa''. Lo peor fue volver, desubicado por esta experiencia. Nunca perdió el sentido, a pesar de las adversidades.

Sin embargo, tuvo que interrumpir el viaje y volver a su Granada natal: su abuela agonizaba. ''El Señor me dio la gracia de estar con mi abuela en sus últimos momentos'', ha comentado.

Ponerse en el corazón de las mujeres que acompañaron el Via Crucis

Esta experiencia ha llevado a Carlota a escribir su primer libro: ''El Via Crucis de las mujeres''. Se inspiró en las mujeres que se encontraron con Jesús durante el Via Crucis. Recorriendo esas mismas calles, ''no pude evitar ponerme en la piel de esas mujeres que, cuando todos los discípulos, muertos de miedo, se van, acompañaron al Señor''. Carlota se preguntó cómo la Virgen María o María Magdalena vivirían el ver a Jesús así. De esa experiencia y oración compuso este libro.

Como el Via Crucis, recorre su experiencia con catorce capítulos, como catorce son las estaciones, más una estación, la quince, la de la Resurrección. Es una tradición típica en los llamados ''Via Lucis'', celebrados tras el Triduo Pascual. Como Jesús dijo a María Magdalena ir a anunciar que había resucitado, ''Jesús me ha dicho: 'Carlota, ve a decírselo a los demás'''.

Carlota destaca dos valores de esas mujeres: la fidelidad ''con ese corazón y fidelidad de mujer'' y la valentía. ''Antes no era consciente del riesgo que corrieron las mujeres al seguir públicamente a un reo de muerte''.

Asegura que, aunque el título es femenino, ''me vienen hombres para regalárselo a sus mujeres, hijas o madres''. Sin embargo, el libro está dedicado a los hombres también. Le dijo a un hombre: ''¿Tú entiendes siempre a tu mujer?'' El objetivo de Valenzuela es que el lector, mujer o varón, pueda ''descubrir a las mujeres y descubrirnos en ella''.

Aparte de este trabajo, Carlota trabaja en ''Hagan Lío'', la serie de Juan Manuel Coleto. También está organizndo peregrinaciones como ''retiros a pie''.