Vicente Cárcel, historiador y sacerdote: "A Pío XII le interesaba la reconstrucción espiritual de España"

A partir de este martes, 24 de mayo, y hasta el próximo jueves 26, se celebrará en la Iglesia Nacional Española de Roma el seminario “Iglesia y católicos en tiempos de Pío XII. Un estado de la cuestión”.



Durante el seminario habrá tiempo también para la ponencia de Vicente Carcel Ortí, historiador y sacerdote español, enorme conocedor de los Archivos Vaticanos.

La reciente apertura de los papeles de Pío XII en los Archivos Vaticanos es una excelente ocasión para establecer un primer estado de la cuestión sobre este pontificado, marcado por la II Guerra Mundial y los primeros momentos de la Guerra Fría. Lo que va a tratar Vicente Carcel en la ponencia de este martes, 24 de mayo, es la relación del Papa Pacelli con España durante sus años de pontificado: “Yo no me meto tanto en los temas políticos, cuanto en lo que fue la vida y la organización de la Iglesia. Cuando lo eligieron como Papa el 2 de marzo del 1939 todavía no había terminado la Guerra Civil”.

Según Vicente, la preocupación de Pío XII desde el primer momento, que había sido antes cardenal secretario de Estado y conocía muy bien todo lo que había ocurrido en España, “es la reconstrucción moral y espiritual del pueblo español y sobre todo reconstruir la jerarquía de la Iglesia en España porque mataron a 12 obispos y a casi 10 mil sacerdotes y seglares católicos”.

"Restablecer la normalidad en la vida de la Iglesia"

“Lo que le interesaba al Papa, más que la cuestión política, era restablecer la normalidad en la vida de la Iglesia”, afirma Vicente.

La reciente apertura de los papeles de Pío XII en los Archivos Vaticanos es una excelente ocasión para establecer un primer estado de la cuestión sobre este pontificado y según Vicente es algo fundamental: “Estaban cerrados hasta el 2 de marzo de 2020 y yo empecé a trabajar por la mañana ese día, sin saber que 10 días después se iba a cerrar todo por la pandemia. No se abrieron los Archivos hasta el mes de junio y estoy descubriendo lentamente que hay muchas cosas de la Historia de España y de la Iglesia en España que se nos han contado mal, ha habido tergiversaciones, falsificaciones, y a través de los documentos vamos descubriendo verdades que no conocíamos”.