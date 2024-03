Tertulia de Supergesto: “Mostramos a los jóvenes una forma diferente de vivir la Semana Santa”

Cuando llega la Semana Santa, muchos jóvenes españoles renuncian a sus vacaciones para hacer misión en los pueblos. “La idea es atender las necesidades del sacerdote, acompañarles en el día a día”, explica Cuca González-Aller, que con la Asociación Misionera Jatari se marcha estos días a Paredes de Navas en Palencia. “Cuando te vas de misión a un pueblo, te das cuenta de lo mucho que valen los sacerdotes”, afirma esta joven madrileña. El objetivo de este año es que los jóvenes que se están preparando para la Confirmación conozcan a fondo lo que se celebra en estos días, a través de catequesis, oración, y juegos. “Mostramos a los jóvenes una forma diferente de vivir la Semana Santa”, explica. Ante la tentación del desánimo, de los miedos e inseguridades, esta joven lo tiene claro: “El Señor siempre te sorprende, hay que confiar, lanzarse y dejarse hacer”.

La misionera idente Janneth Castillo tiene la misma experiencia que Cuca antes de hacer misión. “Es importante no caer en la tentación de si funcionará o no. Ser misionero tiene ese carácter de lanzarse y confiar”, explica. Ella lo ha vivido en primera persona en las misiones que hacía en los pueblos de su Ecuador natal. “Para mí los pueblos españoles son ‘superciudades’ en comparación con los de Ecuador”, donde tienen que ir con botas de goma para evitar las picaduras de las serpientes y hay que desplazarse a pie, en burro, o si tienes suerte, en caballo. Pero sigue viviéndolo ahora en Madrid, “mi actual tierra de misión”. Desde octubre de 2019 está destinada en la parroquia San Miguel de los Santos en Madrid, donde están intentando recuperar la vida parroquial. “Para aquellas personas que se quedan en Madrid en estas fechas les ofrecemos poder conocer lo que celebramos, porque vemos que hay una necesidad importante”, afirma. Según explica, los jóvenes y los niños no entienden por qué se hacen muchos signos en estos días, y los misioneros identes están para resolver dudas.

Pablo de Mergelina, integrante del grupo misionero “Jóvenes para la Misión”, y director de Supergesto, ofrece por su parte algunas ideas para que los jóvenes vivan la Semana Santa en clave misionera, aunque propiamente no estén haciendo misión. Propone rezar cada día la oración de los enfermos misioneros adaptándola a las circunstancias personales de cada uno; y anima a mirar el programa Misioneros por el Mundo para poder acercarnos a cómo se vive la fe en tantos sitios del mundo, con la gran riqueza de la Iglesia universal.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales Pontificias. Es heredera de la tradicional revista misionera homónima, que dejó de imprimirse. Cada quince días, Supergesto publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao. A estas tertulias quincenales se añaden muchos otros contenidos como podcast misioneros, artículos de formación y recomendaciones culturales.