Tertulia de Supergesto: “En la misión hay que estar para poder hacer”

¿Es más importante estar en la misión o hacer cosas? En esta nueva tertulia de Supergesto, tres jóvenes hablan sobre qué se hace en la misión. En la tertulia, moderada por Fran Pinilla, sacerdote diocesano de Bilbao, las tres jóvenes cuentan cómo el equilibrio entre estar con la gente y hacer obras es necesario para que la misión salga hacia adelante.

La nueva tertulia de Supergesto nos trae a tres mujeres jóvenes con mucha experiencia en la misión: Mónica Marín, de la asociación Jatari, Miriam Blanco, de la Delegación de Jóvenes de Madrid, y Belén Manrique, joven misionera diocesana de Madrid. La primera pregunta de Fran Pinilla, sacerdote diocesano de Bilbao y moderador de la tertulia, va encaminada a conocer cuáles han sido sus experiencias en la misión. En este sentido, Belén resume sus años en varias misiones de Etiopía diciendo que “hacíamos presente a Jesucristo con las obras”. En sus experiencias ha convivido con gente desechada de la sociedad. Comenta que “al darles una dignidad como personas, la conversión al cristianismo era algo natural”. En ese sentido, Miriam comenta que en una de sus experiencias misioneras en Benín, ella no podía ayudar a los médicos haciendo cosas. Sin embargo, explica que “dábamos dignidad a las personas con el amor, diciéndoles que importan”.

Fran comenta que, cuando él ha tenido la oportunidad de tener una experiencia misionera, iba con muchas ganas de hacer cosas, pero que cuando volvía tenía la sensación de no haber hecho nada. Sobre esta sensación, Mónica dice que es algo que ocurre en muchas ocasiones. Dice que hay personas que entienden la importancia de estar en la misión a los meses de haber vuelto. Señala que en la misión “es importante estar, pero hay que estar de una forma diferente. El cristiano no es una seta, es una persona llena de alegría”. Sobre esto, Belén comenta algo muy importante para entender la misión “no somos nosotros los que vamos a hacer”. Los misioneros van a los territorios para ser instrumentos de Jesús, que es quien realmente hace. Miriam añade que, cuando le preguntan por qué va de misión, responde que “voy porque hay alguien que me envía a llevar su amor”.

En conclusión, las tres jóvenes responden que estar y hacer no son cosas enfrentadas a la hora de plantear la misión. Es necesario que los misioneros hagan cosas en la misión, pues muchos de los territorios necesitan de infraestructuras para poder sobrevivir. Sin embargo, esto no puede opacar el verdadero fin de la misión: dar a conocer el mensaje del Evangelio. Mónica concluye diciendo que “en la misión hay que estar para poder hacer”.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales Pontificias. Es heredera de la tradicional revista misionera homónima, que dejó de imprimirse. Cada quince días, Supergesto publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao. A estas tertulias quincenales se añaden muchos otros contenidos como podcast misioneros, artículos de formación y recomendaciones culturales.