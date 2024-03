Tertulia de Supergesto: ¿Cómo hablar de Cristo a jóvenes que desconocen la práctica católica?

¿Europa ha perdido la fe? ¿Cómo hablar de Cristo a jóvenes que desconocen la práctica católica? En esta nueva tertulia de Supergesto, tres jóvenes de Misión País (Schönstatt), del Camino Neocatecumenal y de Obras Misionales Pontificias y de las Hijas de la Caridad comparten sus opiniones sobre la crisis de fe en Europa con Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao, moderador del coloquio.

“Todos tenemos un sustrato cristiano cultural –aunque cada vez menos-, pero de hecho en la realidad no se sabe nada de la fe”, afirma Paula Rivas, una joven que vive su fe en el Camino Neocatecumenal, y que a nivel profesional se dedica a la comunicación de Obras Misionales Pontificias. Y como ejemplo, explica cómo los amigos de su sobrino tuvieron que buscar en internet qué era una Primera Comunión cuando él les invitó.

“Yo creo que en gran parte es porque los cristianos no hemos vivido realmente la fe”, afirma Paula. “Todo se ha reducido a unas normas, pero eso, ¿quién lo quiere?”. Y por ello, defiende que en Europa “podemos aprender mucho de los misioneros”: una evangelización que no da por supuesta la fe, centrada en lo esencial: el Kerigma. Este anuncio provoca un enamoramiento de Cristo, que es “contagioso” para los que no creen. Todo lo demás –los preceptos morales- vienen como Gracia después del encuentro con Cristo.

Juan Ventas, un joven de Schönstatt que participa cada año en Misión País, se muestra optimista ante un cambio de tendencia. “Creo que la juventud cristiana ahora mismo en España está mejor que antes”. Él mismo lo ha vivido en la Universidad Carlos III, donde ha nacido la asociación Totus Tuus, pero también lo ve en iniciativas como Hakuna, Effetá y Bartimeo, etc. “Estamos dando a conocer más a Dios y adaptándolo a la situación actual”. Por ello, “sigue haciendo falta mucha misión en Europa, no tanto material sino espiritual”. Explica que siempre lleva una cruz en el cuello muy visible, y muchos compañeros de clase le preguntan con curiosidad. “Creo que el desconocimiento de la fe al final se va a volver a nuestra favor”, afirma. “En esta sociedad de apertura absoluta, a veces la apertura es real, a ver qué me cuenta este chaval con la cruz”.

Álvaro González, un joven de la diócesis de Getafe y responsable de la comunicación de las Hijas de la Caridad coincide. “Estamos en un momento de oportunidad, nuestro mensaje no sólo es bueno, sino que es el mejor”. Y confirma el cambio de tendencia, porque él también estudió en la universidad Carlos III antes que Juan Ventas, cuando no había iniciado este resurgir de la juventud católica, y en ocasiones llevar la cruz al cuello podía ser objeto de burlas. “El Papa Francisco nos ha ayudado mucho, con esa alegría del Evangelio que siempre nos ha propuesto a salir a los demás y a no tener complejos ni miedos”, explica. En cuanto a la vida parroquial, Álvaro invita a todos los jóvenes católicos a ofrecerse en la parroquia para echar una mano. “Lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer otro por nosotros”. Y explica cómo los inmigrantes traen una nueva frescura para vivir la fe a las comunidades.

Europa necesita misión, pero no es territorio de misión

Ante la confusión de los términos, Paula Rivas explica que Europa no es territorio de misión en el sentido en que lo es África o Asia. Las diócesis de allí son “menores de edad”, que si nos les ayudan desde fuera con recursos económicos y humanos esas Iglesias se cierran. “Apaga y vámonos, no se anuncia el Evangelio allí… eso no pasa en Astorga”. Y ese ese sentido administrativo, Europa no es territorio de misión. Sin embargo, en cuanto a la necesidad de Dios, por supuesto se necesita misión, y por ello es importante que los cristianos aprendamos de los métodos de los misioneros.



Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales Pontificias. Es heredera de la tradicional revista misionera homónima, que dejó de imprimirse. Cada quince días, Supergesto publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por Fran Pinilla, sacerdote de la diócesis de Bilbao. A estas tertulias quincenales se añaden muchos otros contenidos como podcast misioneros, artículos de formación y recomendaciones culturales.