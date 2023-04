Tertulia de Supergesto: "¿Es atractiva la Semana Santa para los jóvenes?"

En Semana Santa, ¿los jóvenes viven la fe? ¿Son las procesiones una ocasión para la evangelización? ¿Cómo puede hacer un joven de hoy el ayuno? En esta nueva tertulia de Supergesto, el periodista Pedro del Castillo (@pedrodelcastillo_) y dos jóvenes que han hecho experiencias misioneras, dan claves para vivir con profundidad estos días, y que no se quede solo en algo folclórico. Y charlan con José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias, sobre el Encuentro Misionero de Jóvenes que tendrá lugar en El Escorial del 21 al 23 de abril.

Para muchos jóvenes lo normal es aprovechar estos días para ir a la playa o descansar, y el tema religioso importa más bien poco. “A veces cuesta un poco que vean el atractivo de la Semana Santa”, afirma el periodista Pedro del Castillo. Ante esto, María de Julián (@mariiadeju), una joven psicóloga que ha hecho experiencia misionera en Tánger, replica que el atractivo lo ponen los propios jóvenes. “Si ves a una persona que vive bien estos días, que son centrales de nuestra fe, dices… ¡Jo! ¡Pero si viene más contento que yo de mis vacaciones de sol y de no hacer nada!”. Por eso, anima a aquellos jóvenes que no hayan vivido la Semana Santa bien en otras ocasiones, a buscarse un grupo de apoyo para no dejarla pasar.

En cuanto a las procesiones, tanto Pedro del Castillo como María de Julián tienen familia en ciudades donde se celebran. “Hay mucha gente joven que se une por pura tradición, pero no lo vive”, explica María. Gloria Rey (Jóvenes para la Misión de Madrid), una joven enfermera madrileña, participa todos los años en las procesiones en su pueblo de Toledo, y se viste de Nazarena. “Es verdad que muchos lo hacen por tradición, pero a mí se me pone la carne de gallina al ver que en nuestra sociedad de hoy aún hay jóvenes que lo viven con especial devoción”. De hecho, para ella, poder acompañar a Jesús en el silencio de los pasos es un momento esencial para su fe. Pedro del Castillo anima a que la Iglesia aproveche la presencia de los jóvenes en estos días “para que no caigan en terreno seco”.

Y en cuanto al ayuno del Viernes Santo, ¿qué opinan los jóvenes? A María precisamente es uno de los signos que más le ayudan, ya que le empuja a parar del ritmo frenético de la vida para centrarse en lo importante. Ante aquellos que dicen que no guardan el ayuno porque no les apetece, ella insiste: “¡pero si esa es la clave, que no te apetezca!”. Pedro del Castillo anima a plantearse el ayuno, no solo de alimentos, sino también de tantas otras cosas que nos resultan atractivas como el móvil o las redes sociales.

21-23 de abril, Encuentro Misionero de Jóvenes

Un año más, Obras Misionales Pontificias convoca en un encuentro nacional a jóvenes con inquietud misionera en el tiempo pascual. “Son unos días preciosos, conoces jóvenes con la misma inquietud que tú, a los que la misión les enamora”, explica Gloria Rey, quien ha hecho experiencia misionera en Perú y Etiopía. Y anima a muchos otros jóvenes a apuntarse al Encuentro en la misma web de Supergesto.es.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.