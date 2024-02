Teresa Ekobo y la ideologización de los Goya: "Lo orientan hacia el LGTBI y la hipersexualización"

La periodista y crítica de cine, Teresa Ekobo, se ha mostrado en 'ECCLESIA al día'por lo que entiende una ideologización de los Goyaque, a su juicio, un año más ha vuelto a mostrarse en la gala celebrada en Valladolid el pasado sábado.

“La gala no me gusta, me parece que todavia le sobra muchísimo tiempo, no representa a toda la sociedad ni los presentadores, ni el tipo de guion, ni el tipo de películas que se hacen ni las subvenciones que se dan”, ha denunciado la crítica de cine.

Y es que para Teresa Ekobo, el sector del cine no puede denominarse “industria”, ya que a su juicio “no están llevando a las personas a las salas para ver películas”, y afirma que se trata de un sector “que da trabajo, son 167 millones de euros en subvenciones de los que solo devuelven 81 millones”, ha advertido.

De ahí que la periodista se haya mostrado contraria a las palabras dePedro Almodóvar cuando aseguraba que el cine “devolvía con creces” las subvenciones que reciben de las administraciones públicas: “Hay un déficit importante y en parte es porque nuestro cine no es diverso y no cuenta lo que la gente quiere ver”, ha expresado en 'ECCLESIA al día'.

"El progresismo habla de genocidio con el tema palestino... ¿y los cristianos en Nigeria?

Ekobo ha enumerado algunos ejemplos que revelan esta ideologización de la industria cinematográfica, tales como cuando se denuncian algunas guerras concretas frente a otros conflictos que ni se mencionan: “Hay conflictos en Etiopía o Yemen y no se mencionan. No es casualidad que todo el mundo de esta cultura o del progresismo esté hablando de genocidio curiosamente solo contra el tema palestino... ¿y qué pasa con los israelíes, los etíopes o los cristianos en Nigeria? ¿Estos no importan, no es una guerra?”, se ha cuestionado la crítica de cine.

Otro ejemplo fue cuando en la gala de los Goya del sábado se homenajeó a la película 'Todo sobre mi madre' por su 25 aniversario cuando otros filmes como 'El espíritu de la colmena' también estaba de cumpleaños y con una de sus protagonistas, Ana Torrent, presente en la sala: “Lo orientan hacia lo que les interesa, el LGTBI, la hipersexualización o las guerras que le interesan”, ha lamentado Teresa Ekobo.

Teresa Ekobo reivindica la labor de Mabel Lozano

Asimismo, la periodista ha reivindicado trabajos como los que desde hace años desempeña Mabel Lozanoa través de sus cortometrajes y largometrajes sobre la prostitución y la trata de personas. El mensaje de la directora de cine apenas contó con el apoyo de los asistentes a la gala de los Goya: “Es de vergüenza. Hay una ignorancia donde solo miras aquello que se te muestra, y hay que decirlo como Iglesia y personas que tenemos fe. La mentira puede hacer mucho ruido pero al final la verdad siempre triunfa y las personas que están cada día con quienes sufren estos dramas saldrán adelante”, ha asegurado.