Teletrabajo o compatibilizar la jornada laboral y escolar: medidas eficaces de conciliación familiar y laboral

La profesora del departamento de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, Julia Cordero Coma, ha explicado que a la inestabilidad laboral, el precio de la vivienda o el deseo de crecer profesionalmente, se suman entre los factores que acentúan la crisis demográfica existente en España las erráticas políticas que propician la conciliación laboral y familiar.

“Es lógico que la gente prefiera esperar y si espera demasiado igual no consigue tener los hijos que había deseado”, ha precisado en declaraciones a ECCLESIA. En materia de conciliación, Cordero Coma considera que uno de los problemas de las empresas y de la clase dirigente es ignorar las recomendaciones de los expertos, lo que hace que “tomen medidas ineficaces para que la gente tenga los hijos que quiere”.

Más allá de la crítica, la socióloga opina que se han producido avances en los últimos años, como “equiparar los permisos de paternidad para los padres, pero hay cuestiones que no se atajan y son fundamentales”.



Compatibilizar la vida laboral con la escolar

Al hilo de esta reflexión, Julia Cordero hace hincapié en la necesidad de compatibilizar el horario laboral con el escolar:“Ahí se puede hacer algo. Supongo que al final es un reparto de responsabilidades entre administraciones públicas, las empresas y las familias de tratar de compatibilizar esos horarios. No digo que la única solución sea alargar la jornada escolar, pero sí llegar a un compromiso de que la jornada laboral se parezca más a la escolar y viceversa”, ha explicado en ECCLESIA.

En este sentido, también ha invitado a los empresarios a facilitar esta conciliación laboral-familiar, y llama a las administraciones públicas a que contribuyan a que los pequeños negocios puedan alcanzar el objetivo: “La solución viene entre otras cosas por tomar la iniciativa de adaptarnos a nuevas medidas de horarios, de conciliación, del teletrabajo impulsado por la pandemia, los salarios... entiendo que los empresarios, sobre todo los pequeños, tengan dificultades para adaptarse a esta situación, y por eso necesitamos que las administraciones colaboren en este sentido”, ha agregado.

Y es que como ha resaltado la sociólogo de la Complutense, es necesario facilitar a los padres que puedan criar a sus hijos: “Tener hijos sabemos que no es solo tenerlos, también va unido al deseo de cuidarlos, por lo tanto se necesita tiempo. Si eso es incompatible con la vida laboral, teniendo en cuenta que haya dos fuentes de ingresos es fundamental, tenemos que hacer algo para que sea posible. El hecho de que la jornada escolar se adapte mejor a la laboral, es fundamental”, ha insistido.

¿Se puede adelantar el acceso de los jóvenes al mercado laboral?

Preguntada por las recetas que permitan a los jóvenes acceder antes al mercado laboral para alcanzar en una edad más temprana la emancipación, Cordero Coma opina que no es conveniente reducir los años de estudios universitarios, ya que el problema radica en lo que viene después.

“Al acabar los estudios se encuentran en una situación que es incompatible con el acceso a la vivienda o la barrera de la estabilidad laboral. Cuestiones como puedan ser mejorar el prestigio de la Formación Profesional puede ayudar a muchos jóvenes que no ven en la vía académica universitaria algo que les interese, o que no se vean capaces, o no puedan afrontarlo económicamente, pues una FP de prestigio es una opción para formarse mejor y obtener empleos mejor pagados y a edades más tempranas. Esa es una medida, pero la temporalidad laboral sigue siendo un problema y el acceso a la vivienda muy reducido”, ha advertido.