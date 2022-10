Tamara Falcó y su experiencia con los misioneros en Mozambique: “Fue inolvidable”

"Ver con qué poco se pueden mantener esos centros de orfanatos, lo que tenemos aquí y lo mucho que necesitan allí, me ha impactado". Estas fueron algunas de las palabras con las que Tamara Falcó se refirió a su “experiencia misionera” en el año 2013, cuando visitó el orfanato Casa Do Gaiato, en Mozambique, que acoge a un centenar de niños sin hogar.

Diez años después, la marquesa de Griñón será la pregonera del Domund 2022el próximo 19 de octubre en la colegiata de San Isidro de Madrid. Tamara narró su experiencia en África “como algo inolvidable”, y lo hizo en su propio reality, We love Tamara, en el que también mostró a gran parte de su familia y también su faceta espiritual.

Precisamente en el último capítulo del programa aseguró estar "muy contenta" con su vida y afirmó que la religión es un motor importante en su vida.

Un cambio de vida

Y es que hace unos años la hija de Isabel Preysler y del marqués de Griñón daba un giro de 180 grados a su vida. Tal y como ha confesado reiteradamente la joven, todo llegó con una Biblia. “Tenía una gran vida social, sin embargo, me sentía vacía”, ha expresado en numerosas ocasiones.

Desde entonces, resulta habitual escucharla hablar de su fe, o incluso verla emprender peregrinaciones, como al Santuario de la Virgen de Medjugorje, en Bosnia–Herzegovina.

“Han sido unos días maravillosos en Medjurgorje Youth Vestival de la mano de la Gospa (La Virgen en Serbio). He llorado, reído, cantado y evidentemente rezado. Para todos los que estéis leyendo esto es que la Virgen os está invitando a venir… es así como funciona. Yo he tenido la suerte de que mis amigos de la Macrofiesta del Rosario me han incluido en su peregrinación. […] Os mando a todos un beso enorme desde este sitio maravilloso”, expresó en las redes sociales a la vuelta de su viaje.

Entrevista en ECCLESIA

“Yo llegué un momento que la llegué a perder y la recuperé gracias a la fe”, comentó Tamara falcó en ECCLESIA en TRECE. Y es que la maruqesa viajó en el mes de marzo a Roma y pudo Papa Francisco en la audiencia general. “Tuve la suerte de poder acercarme hasta él y llevarle un regalo muy importante para mí, que es la virgen de la Alegría”.

Una virgen muy especial para la marquesa de Griñón: “La hace mi amiga Clara y con esta imagen que difunde la devoción a la virgen, de la cual las dos somos muy fans. Como veis es una imagen muy tierna, cariñosa, una mujer joven sujetando a su bebé en el pecho y me encanta el nombre”. “En estos momentos y con tantos problemas el Papa está preocupado, se le notaba un poco, y quería transmitirle esa alegría”.

“Nunca me sentí sola”

A pesar la revolución emocional que ha vivido en los últimos días, Tamara Falcó no ha dejado de hablar de su fe incluso refiriéndose al desengaño vivido con su exnovio, Íñigo Onieva.

La hija del marqués de Griñón ha aprovechado este proceso para sincerarse sobre el brusco final de su historia de amor con el ingeniero y cómo está superando la ruptura: “Me refugié en Dios y que nunca me sentí sola”.