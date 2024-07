Rosa, una de tantas bolivianas que fue víctima de la trata en su infancia: "Me sentía medio sucia"

Manos Unidas ha destinado más de tres millones de euros en un total de 41 proyectos para combatir la trata, el tráfico de personas y el trabajo infantil en los últimos tres años beneficiando a cerca de 65.000 personas, según señala la organización con motivo del Día Mundial contra la Trata que se celebra este martes 30 de julio.

Según recuerda Manos Unidas, la trata de personas, que son vendidas como mercancía por redes criminales para la explotación laboral, sexual y el tráfico de órganos, es el tercer delito más lucrativo del mundo, y se estima que más del 90% de las víctimas son mujeres, niñas y adolescentes.

Rosa, una de tantas niñas de Bolivia víctimas de la trata

Es el caso de Rosa, una niña boliviana, que a los once años fue víctima de esta actividad. "Yo pensaba que iba a limpiar", relata. No obstante, Shirley, la persona que la empleaba como niñera, la obligó a ejercer de trabajadora sexual. "Me sentía medio sucia, cochina", expresa, recordando los malos tratos a los que fue sometida.

Bolivia, un país de origen y destino para la trata de personas, se encuentra en el nivel 2 de la Lista de Vigilancia de países observados en la lucha contra trata de personas. Esto significa que tienen un número estimado de víctimas que es significativo o que va en aumento, y que no se están tomando acciones proporcionales. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023, se registraron 1.359 casos en Bolivia, con un incremento de 254 casos entre 2022 y 2023.

Para luchar contra esta lacra, el Centro de Capacitación y Servicio para la Mujer (Cecasem), que cuenta con más de dos décadas trabajando en esta problemática en Bolivia, creó el Observatorio de Trata de Personas en 2011.

"Los objetivos son la visibilización de la situación de la trata de personas, la incidencia en la mejora de las políticas públicas, así como la generación de transformaciones sociales y la promoción de espacios de información, formación y servicio a la comunidad", ha explicado la directora ejecutiva de Cecasem, Patricia Bustamante.

Durante estos 24 años, más de 10.000 personas han participado en acciones preventivas de sensibilización y formaciones dirigidas a niños y niñas, adolescentes, jóvenes, población campesina e indígena, fiscales de materia, fuerzas armadas e instituciones a nivel nacional y subnacional.

Manos Unidas: 17 años trabajando en la prevención de la trata

Manos Unidas colabora con Cecasem desde hace más de 17 años en la prevención de la trata de personas ya que la falta de acceso al agua había incrementado el riesgo de explotación infantil. "Inicialmente, Manos Unidas se asoció con Cecasem para mejorar el sistema de riego en comunidades rurales de La Paz. Este proyecto tenía como objetivo primordial aumentar la seguridad alimentaria en la región", recuerda la directora de la organización.

Con la instalación de más de 50 hectáreas de sistemas de riego se ha reducido esta vulnerabilidad al minimizar las distancias que los niños, niñas y adolescentes deben recorrer en busca de agua. Además, se han promovido iniciativas económicas en el municipio de Sorata y se ha fortalecido la Asociación de Productores Ecológicos de Cacao Borjano (ASPECABO) en San Borja contribuyendo así al desarrollo sostenible en diferentes regiones de Bolivia.