El respeto a los derechos de los indefensos y los débiles, «una llamada intrínseca a nuestra fe»

“Los derechos de los trabajadores, de los migrantes, de los enfermos, de los niños no nacidos, de los moribundos y de los más pobres se descuidan o se niegan cada vez más. Los que no tienen capacidad de gastar y consumir parecen no valer nada. Pero negar los derechos fundamentales, negar el derecho a una vida digna, a los cuidados físicos, psicológicos y espirituales, a un salario justo, es negar la dignidad humana”