Preocupación en las hermanas de uno de los conventos más conocidos de Sevilla por el nuevo robo en su iglesia

El convento de San Leandro es uno de los más ricos en patrimonio de Sevilla. Ubicado en la plaza de San Ildefonso, pertenece a la orden de las Agustinas Ermitañas, en la que residen un total de 18 hermanas.

Fundada en 1369, no se concluyó la construcción hasta el siglo XVI. Una de las joyas del interior del convento es su retablo mayor, del siglo XVIII, obra de Duque Cornejo y Felipe Fernández del Castillo, el retablo de San Agustín compuesta por imágenes de Felipe Ribas o el retablo de San Juan Evangelista, obra de Martínez Montañés.

Como ha expresado en ECCLESIA el administrador del convento, Salvador Guijo, San Leandro cuenta con “obras de escultores de primer nivel desde el siglo XVI”, a lo que se suma la gran fama de las 'Yemas de San Leandro' que elaboran las monjas.

San Leandro, un convento que ha sufrido varios hurtos

El problema es que el rico patrimonio del convento no puede ser gozado por los sevillanos y visitantes ante la creciente inseguridad que existe en las iglesias, y que en el convento se ha traducido en robos de valor. El último se produjo el pasado jueves, 1 de septiembre, cuando hurtaron dos jarrones cerámicos del siglo XIX de estilo isabelino, como ha relatado el administrador.

“Son jarrones de porcelana realizados de pan de oro, con una valor de 150 euros por pieza”, ha precisado Salvador Guijo, quien apunta que las piezas tienen un valor más sentimental que económico, ya que siempre se mantuvieron junto al retablo del altar neoclásico, en el que se rinde culto a la Virgen de Consolación y Correa.

“Estas piezas no la han robado porque les hiciera falta para comer, sino que ha sido un capricho de alguien que querrá tener los jarrones en alguna capilla particular de su casa”, opina el administrador del convento de San Leandro.

Pero no es la primera vez que se producen estos robos en el interior del templo, ya que anteriormente sustrajeron candelabros, un Niño Jesús Dormido y hubo incluso otro intento de robar el cuadro en el que se representa el momento en que la Virgen entrega a Santa Mónica la correa, el cual estaba situado a los pies de Santa Rita, motivo por el cual se sustituyó por un ploter.

El convento instalará una cámara de vigilancia para evitar nuevos robos

Ante esta situación las hermanas del convento sienten inseguridad, máxime cuando el espacio abre en horario de mañana y tarde para vender los dulces: “Ellas querrían tener la iglesia cerrada siempre porque nadie vigila, y ellas están en el torno, detrás de la reja vendiendo. Con tantos robos decidieron vaciar la iglesia y los altares porque roban incluso durante la Eucaristía, que es el único momento en el que la iglesia está abierta”, explica Salvador Guijo en ECCLESIA.

La Guardia Civil está investigando los hechos, aunque no será fácil dar con el autor del robo, ya que el convento no dispone de cámaras de seguridad. Precisamente han pedido presupuesto este lunes para su instalación, aunque la inversión, que se prevé ronden los 1.500 euros, difícilmente podrán asumirlo las hermanas: “Cuando me digan el precio lo colgaré en Instagram y Facebook de la comunidad para ver si hay voluntarios que quieran ayudar a sufragarlo. Pero es una pena que la iglesia tenga que cerrarse a Sevilla por no poder poner a nadie a vigilar la iglesia”, lamenta.