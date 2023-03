La Pastoral Universitaria de Madrid celebra los 10 años del Papa Francisco: "Merece nuestro reconocimiento"

Son muchas las iniciativas que se han puesto en marcha para analizar el décimo aniversario del pontificado del Papa Francisco, que hemos celebrado el pasado 13 de marzo.

Una de ellas es el Congreso que ha organizado la Pastoral Universitaria de Madrid y que lleva por título 'La alegría del Evangelio. 10 años de Magisterio del Papa Francisco'. Una cita que se va a celebrar los próximos días 29 y 30 de marzo en la Universidad CEU San Pablo de la capital y que está abierta a todo el que quiera participar. De ello hemos hablado con Andrés Ramos, responsable de la Pastoral Universitaria de la archidiócesis de Madrid.

Para el sacerdote, Evangelii Gaudium, el documento que da título al Congreso, es la exhortación programática del pontificado: "Aunque es el segundo gran documento, se presentó a finales de 2013 y es la exhortación apostólica programática del Papa Francisco". Un documento que ha marcado las principales líneas maestras de estos 10 años de pontificado: "Partiendo de esta exhortación apostólica, nos ha querido llevar a lo que es nuclear, acercarnos al Señor, el 'encuentro con el Señor' que definiera Benedicto XVI y que cambia y orienta totalmente nuestra vida. Y, también, ha intentado poner luz en las situaciones dificiles que se viven en el mundo actual. Yo creo que el Evangelio se concreta en lo que vivimos y en las dificultades que vamos teniendo a nivel personal y a nivel social, y el Papa lo que quiere es llevar luz, Evangelio, Buena Noticia", ha señalado Ramos.

Mesas redondas y ponencias: "Ha sido un cúmulo de muy buena voluntad, de mucho cariño y de reconocimiento hacia el Santo Padre"

El programa está articulado en torno a los principales documentos que Francisco ha publicado durante su pontificado, que se analizan en mesas redondas: Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Christus Vivit y Laudato Si', además de una mesa sobre la Economía de Francisco, una de las iniciativas que el Papa ha puesto en marcha durante este pontificado: "Nos faltan algunos, diez años dan mucho de sí, pero sí hemos querido preparar diversas mesas de reflexión", explicaba.

Estas mesas redondas están acompañadas de tres ponencias sobre aspectos concretos de su pontificado: "Alguien que lo conoce bien, como Massimo Borghesi, que es catedrático de Filosofía Moral en la Universidad de Perugia, nos va a acercar el personaje y nos va a hacer un resumen de su pontificado a los 10 años de su elección".

La segunda de las ponencias llama especialmente la atención, porque lleva por título 'El magisterio de los hechos: la fuerza de su ejemplo personal', que va a pronunciar el periodista gallego Juan Vicente Boo: "Es alguien que ha percibido muy de cerca todos estos gestos,porque ha acompañado al Papa Francisco y conoce de cerca este magisterio de los hechos, por lo que ha querido titular así su ponencia".

Por último, la tercera ponencia, que servirá de clausura del Congreso, la va a pronunciar el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México: "Él nos va a hablar del desarrollo de ese magisterio pontificio del Papa Francisco, pero en continuidad con sus predecesores", afirma el delegado de Pastoral Universitaria de Madrid.

Una de los aspectos más destacados de este Congreso es el plantel de nombres que han conseguido reunir: "De todas las personas a las que hemos acudido para participar en el Congreso, nadie ha dicho que no. Ha sido un cúmulo de muy buena voluntad, de mucho cariño y de reconocimiento hacia el Santo Padre. Periodistas como Cristina López Schlichting, Ángel Expósito, José Beltrán o Bieito Rubido; políticos, que van a hablar sobre la buena política, el diálogo social y la búsqueda de consensos; o profesores universitarios, como Fernando Bonete, M.ª Ángeles Martín o Pablo Martínez de Anguita".

Abierto a todo el que quieras participar: "Queremos manifestar nuestra sencilla gratitud como hijos de la Iglesia"

Para Andrés Ramos, este pontificado pasará a la historia por su frescura: "A mí siempre me ha sorprendido. Yo ya he vivido varios pontificados y todos han sido, en mi vida, muy positivos. Era muy pequeño con Pablo VI, pero reconozco la fuerza de Juan Pablo II; incluso la sonrisa y las cuatro catequesis sobre la fe, la esperanza, la caridad y la humildad de Juan Pablo I, que duró solo un mes y a mí me llegó profundamente al corazón; después, Benedicto XVI, un hombre tan bondadoso y tan sabio; y, ahora, el Papa Francisco, con otro lenguaje, novedoso... pero, al final, ellos nos llevan a Cristo y, en ese sentido, Francisco continúa con ese objetivo y con esa claridad".

Aunque el Congreso lo organiza la Pastoral Universitaria de Madrid, está abierto a la participación de todo el mundo: "Está abierto a todos aquellos que quieran asistir, que están más que invitados a alguna de las mesas o de las ponencias que le resulte más interesante. El Papa merece nuestro reconocimiento, siempre lo ha merecido y, en este décimo aniversario, queremos manifestar, como hijos de la Iglesia, nuestra sencilla gratitud", ha concluido Andrés Ramos, responsable de Pastoral Universitaria de Madrid.