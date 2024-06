El obispo de Segovia, sobre las homilías: "No debe tener el peso fundamental de la Eucaristía"

El obispo de Segovia, César Franco ha ganado elPremio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo y que organiza la Fundación Fernando Rielo. Es la edición 18. Se ha alzado con el premio con el poemario ''Visiones''.

''Mi madre nos enseñó en la escuela, porque era maestra, a recitar y escribir'', comenta monseñor Franco. En el seminario continuó cultivando la poesía porque ''había grupos que hacían concursos'' y en sus estudios de Biblia entró la literatura y crítica. Aunque ha escrito y publicado, ha sido poco ''porque me he dedicado al ministerio sacerdotal y a ser obispo''. Sin embargo, ''tenía en el arcón las cosas que iba guardando''.













Un amigo le animó a presentarse a este premio. La expeirencia de fe, la oración y la lectura de la Palabra de Dios le llevó a escribir algo ''que te parece que puede ayudar a otros a tener una experiencia de Dios o a comprender el misterio, que no es fácil''. Asegura que la poesía tiene que ''desentrañar'' muchos misterios. Sin ir más lejos, los salmos y el Cantar de los Cantares, son poemas.

Visiones ''va dirigido a todo el mundo que le guste la belleza en la expresión poética''. Se ha inspirado en el evangelio de san Juan, que utiliza tres verbos para referirse a 'ver', el '''ver' exterior de las cosas, el 'ver' con curiosidad y el 'ver' de la fe''. Es una poesía que trata de lo místico, no referido a las visiones extraordinarias de grandes santos. El poemario trata de visiones sobre cosas ordinarias de la vida cotidina, relatos del Evangelio y lo que no ve del todo ''y lo que me gustaría ver'', es decir, la gloria de Dios.

Las homilías de ocho minutos

El obispo de Segovia también se ha pronuciado sobre las palabras del Papa sobre las homilías de 8 minutos. ''Hay homilías cortas que son insoportables y hay homilías un poco largas que te dan ganas de seguir escuchando''.

La homilía no debe tener el peso fundamental de la Eucaristía ni desarmonizar el esquema de la liturgia. ''No me gusta que la homilía sea leída, que sea viva''. Hay que sintonizar con el auditorio, tener sensbildad a los temas actuales, pero ante todo la homilía es ''comentario de la palabra de Dios''.

Don César Franco ha comentado el desafío de la Inteligencia Artificial por parte de la cumbre del G7. ''Clonar al hombre es algo imposible. La Inteligencia está basada en el alma, que es la raíz de todo, y eso no se puede clonar''.